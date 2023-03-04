Несмотря на то, что в календаре уже март, зима не отпускает украинцев. Ночью в западных и северных областях выпадет небольшой снег.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, днем в Карпатском регионе следует ожидать небольшой снег с дождем. На остальной территории обещают день без существенных осадков.

Ветер будет царить западный, 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы ветра 15-18 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 1-6 градусов мороза, днем поднимется до 0-5 градусов тепла. В южных областях ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем – 5-10 градусов тепла.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась своим прогнозом на воскресенье 5 марта. По ее словам, в этот день следует ожидать небольшие осадки вместе с холодным атмосферным фронтом. Однако это будет только утром.

Днем в Украине сильных осадков не ожидается. А вот температура воздуха в тылу этого холодного атмосферного фронта снизится – днем всего 1-4 градуса тепла, в Крыму – до 6-8 градусов тепла.

Погода в городах Украины

  • Киев – +1...+3
  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – +1...+3
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +6...+8
  • Симферополь – +9...+11
  • Кропивницкий – +4...+6
  • Черкассы – +2...+4
  • Чернигов – +1...+3
  • Сумы – +0...+2
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – +3...+5

Прогноз погоды в Украине на 5 марта / Фото Укргидрометцентр