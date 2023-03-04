Несмотря на то, что в календаре уже март, зима не отпускает украинцев. Ночью в западных и северных областях выпадет небольшой снег.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, днем в Карпатском регионе следует ожидать небольшой снег с дождем. На остальной территории обещают день без существенных осадков.

Ветер будет царить западный, 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы ветра 15-18 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 1-6 градусов мороза, днем поднимется до 0-5 градусов тепла. В южных областях ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем – 5-10 градусов тепла.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась своим прогнозом на воскресенье 5 марта. По ее словам, в этот день следует ожидать небольшие осадки вместе с холодным атмосферным фронтом. Однако это будет только утром.

Днем в Украине сильных осадков не ожидается. А вот температура воздуха в тылу этого холодного атмосферного фронта снизится – днем всего 1-4 градуса тепла, в Крыму – до 6-8 градусов тепла.

Погода в городах Украины

Киев – +1...+3

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – 0...+2

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – +0...+2

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +7...+9

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Прогноз погоды в Украине на 5 марта / Фото Укргидрометцентр