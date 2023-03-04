Попри те, що в календарі уже березень, зима не відпускає українців. Відтак, вночі в західних та північних областях випаде невеликий сніг.

До теми Морозів вже не буде: коли в Україні стабільно потепліє і де прогнозують +20 градусів

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За пронозами синоптиків, вдень в Карпатському регіоні слід очікувати невеликий сніг з дощем. Натомість на решті території обіцяють день без істотних опадів.

Вітер пануватиме західний, 7-12 метрів за секунду, вночі місцями будуть пориви вітру 15-18 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до 1-6 градусів морозу, вдень підніметься до 0-5 градусів тепла. Водночас у південних областях вночі температура повітря становитиме 0-5 градусів тепла, вдень – 5-10 градусів тепла.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась своїм прогнозом на неділю 5 березня. За її словами, у цей день варто очікувати незначні опади разом із холодним атмосферним фронтом. Однак це буде лише вранці.

Вдень в Україні суттєвих опадів не очікується. А ось температура повітря у тилу цього холодного атмосферного фронту знизиться – вдень лише 1-4 градуси тепла, в Криму – до 6-8 градусів тепла.

Погода у містах України

Київ – +1...+3

Ужгород – +3...+5

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +1...+3

Рівне – 0...+2

Житомир – +2...+4

Вінниця – +3...+5

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +1...+3

Суми – +0...+2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Прогноз погоди в Україні на 5 березня / Фото Укргідрометцентр