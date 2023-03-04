Попри те, що в календарі уже березень, зима не відпускає українців. Відтак, вночі в західних та північних областях випаде невеликий сніг.
До теми Морозів вже не буде: коли в Україні стабільно потепліє і де прогнозують +20 градусів
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
За пронозами синоптиків, вдень в Карпатському регіоні слід очікувати невеликий сніг з дощем. Натомість на решті території обіцяють день без істотних опадів.
Вітер пануватиме західний, 7-12 метрів за секунду, вночі місцями будуть пориви вітру 15-18 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до 1-6 градусів морозу, вдень підніметься до 0-5 градусів тепла. Водночас у південних областях вночі температура повітря становитиме 0-5 градусів тепла, вдень – 5-10 градусів тепла.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась своїм прогнозом на неділю 5 березня. За її словами, у цей день варто очікувати незначні опади разом із холодним атмосферним фронтом. Однак це буде лише вранці.
Вдень в Україні суттєвих опадів не очікується. А ось температура повітря у тилу цього холодного атмосферного фронту знизиться – вдень лише 1-4 градуси тепла, в Криму – до 6-8 градусів тепла.
Погода у містах України
- Київ – +1...+3
- Ужгород – +3...+5
- Львів – +2...+4
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – +1...+3
- Рівне – 0...+2
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +7...+9
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +6...+8
- Сімферополь – +9...+11
- Кропивницький – +4...+6
- Черкаси – +2...+4
- Чернігів – +1...+3
- Суми – +0...+2
- Полтава – +2...+4
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +3...+5
- Харків – +3...+5
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / Фото Укргідрометцентр