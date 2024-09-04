Кое-где будет дождь, однако в большинстве областей осадков не прогнозируют.

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Какой будет погода в регионах Украины

В Центре, на Юге и в Крыму прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Осадков не будет на остальных территориях.

Ветер Северо-Восточный и Восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Южной части днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов; в Карпатах ночью 8 – 13 градусов, днем 17 – 22 градуса,
– заявили синоптики.

В Киевской области также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет Северо-Восточный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью на Киевщине составит 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов тепла. В Киеве ночью 17 – 19 градусов, днем 26 – 28 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +26...+28
  • Львов +25...+27
  • Ивано-Франковск +25...+27
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +26...+28
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +25...+27
  • Винница +26...+28
  • Одесса +21...+23
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Симферополь +25...+27
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +26...+28

Погода в Украине 5 сентября 2024 года
Прогноз погоды на 5 сентября / Укргидрометцентр