Подекуди буде дощ, однак в більшості областей опадів не прогнозують.

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Якою буде погода в регіонах України

У Центрі, на Півдні та в Криму прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. Опадів не буде на решті територій.

Вітер Північно-Східний та Східний, 5 – 10 метрів за секунду, у Південній частині вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів; в Карпатах вночі 8 – 13 градусів, вдень 17 – 22 градуси,
– заявили синоптики.

У Київській області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде Північно-Східний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі на Київщині становитиме 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів тепла. У Києві вночі 17 – 19 градусів, вдень 26 – 28 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +26...+28
  • Львів +25...+27
  • Івано-Франківськ +25...+27
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +25...+27
  • Хмельницький +25...+27
  • Луцьк +26..+28
  • Рівне +26...+28
  • Житомир +25...+27
  • Вінниця +26...+28
  • Одеса +21...+23
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Сімферополь +25...+27
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +26...+28
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +26..+28
  • Харків +26...+28

Погода в Україні 5 вересня 2024 року
Прогноз погоди на 5 вересня / Укргідрометцентр