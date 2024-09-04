Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт розповів, де саме чекати опадів.

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Де прогнозують сильні зливи та грози

Синоптик прогнозував, що практично протягом усієї першої декади вересня погода в Україні визначатиметься впливом південно-західної периферії потужного та малорухомого антициклону. Його центр розташується над північно-східною Європою. Через це істотні опади не очікуються, за винятком Півдня, де періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності.

У середу, 4 вересня, нестійка погода з опадами очікується у центральних, південних регіонах та на Вінниччині. Подекуди пройдуть сильні зливи з грозами,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що в інших регіонах переважно буде сухо. Далі, у четвер, опади знову очікуються на в південних областях і Криму. Зокрема, місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.