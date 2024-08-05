А кое-где также предупреждают о грозах. Однако в некоторых регионах Украины осадков не ожидается.

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Прогноз погоды в Украине на 6 августа

По данным синоптиков, в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях кратковременный дождь. Днем местами ожидается гроза.

Ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные, а вот в Карпатах сильные дожди. Специалисты отмечают, что на остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно северный, его порывы будут достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Что касается температурных показателей, то ночью ожидается +11 – +16, днем от +22 – +27. На западе страны температура воздуха будет от +18 до +23. А вот в южной части страны ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +20, днем от 25 до 30 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +20...+22
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +20...+22
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +22...+24
  • Винница +23...+25
  • Одесса +25...+27
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +27..+29
  • Симферополь +27...+29
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +25...+27
  • Харьков +24...+26


Прогноз погоды в Украине на 6 августа / Инфографика "Укргидрометцентра"