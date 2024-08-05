А кое-где также предупреждают о грозах. Однако в некоторых регионах Украины осадков не ожидается.

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Прогноз погоды в Украине на 6 августа

По данным синоптиков, в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях кратковременный дождь. Днем местами ожидается гроза.

Ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные, а вот в Карпатах сильные дожди. Специалисты отмечают, что на остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно северный, его порывы будут достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Что касается температурных показателей, то ночью ожидается +11 – +16, днем от +22 – +27. На западе страны температура воздуха будет от +18 до +23. А вот в южной части страны ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +20, днем от 25 до 30 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +20...+22

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +20...+22

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +20...+22

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +22...+24

Винница +23...+25

Одесса +25...+27

Николаев +27...+29

Херсон +27..+29

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +25...+27

Чернигов +24...+26

Сумы +24...+26

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +27...+29

Донецк +26...+28

Луганск +25...+27

Харьков +24...+26



Прогноз погоды в Украине на 6 августа / Инфографика "Укргидрометцентра"