А подекуди також попереджають про грози. Однак в деяких регіонах України опадів не очікується.

Дивіться також Сьогодні Львівщину накриють грози з градом: синоптики оголосили І рівень небезпечності

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня

За даними синоптиків, у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, місцями в Київській, Черкаській та Миколаївській областях короткочасний дощ. Вдень подекуди очікується гроза.

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні, а ось в Карпатах сильні дощі. Фахівці зазначають, що на решті території без опадів.

Вітер буде переважно північний, його пориви сягатимуть від 5 до 10 метрів за секунду.

Що стосується температурних показників, то вночі очікується +11 – +16, вдень від +22 – +27. На заході країни температура повітря буде від +18 до +23. А ось у південній частині країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20, вдень від 25 до 30 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +20...+22

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +20...+22

Чернівці +20...+22

Хмельницький +20...+22

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +22...+24

Вінниця +23...+25

Одеса +25..+27

Миколаїв +27...+29

Херсон +27..+29

Сімферополь +27..+29

Кропивницький +26...+28

Черкаси +25...+27

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +26...+28

Луганськ +25...+27

Харків +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / Інфографіка "Укргідрометцентру"