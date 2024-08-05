А подекуди також попереджають про грози. Однак в деяких регіонах України опадів не очікується.
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Прогноз погоди в Україні на 6 серпня
За даними синоптиків, у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, місцями в Київській, Черкаській та Миколаївській областях короткочасний дощ. Вдень подекуди очікується гроза.
Вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні, а ось в Карпатах сильні дощі. Фахівці зазначають, що на решті території без опадів.
Вітер буде переважно північний, його пориви сягатимуть від 5 до 10 метрів за секунду.
Що стосується температурних показників, то вночі очікується +11 – +16, вдень від +22 – +27. На заході країни температура повітря буде від +18 до +23. А ось у південній частині країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20, вдень від 25 до 30 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +20...+22
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +20...+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +22...+24
- Вінниця +23...+25
- Одеса +25..+27
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27..+29
- Сімферополь +27..+29
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +24...+26
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +25...+27
- Харків +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / Інфографіка "Укргідрометцентру"