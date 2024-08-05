Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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"По місту Львову: 5 серпня вранці та вдень значні дощі, грози, град", – йдеться у повідомленні.

Очікують, що негода вируватиме і на території області.

"Вранці та вдень значні дощі, грози, місцями град", – додають в гідрометцентрі.



Негоду на Львівщині очікують 5 серпня / Фото Львівський гідрометцентр

Зауважте. Через негоду синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У Львівобленерго своєю чергою закликали жителів міста дотримуватись правил безпеки під час негоди:

зачиніть усі двері й вікна в помешканні;

на вулиці тримайтеся якомога далі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;

не паркуйте транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями.

Також енергетики просять не наближатись до місць обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як 8 метрів, а відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком": зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними кроками.

Важливо. У випадку, якщо ви побачите пошкоджені електромережі — повідомте про ситуацію за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно).

Погода у Львові сьогодні

За даними синоптиків, 5 серпня погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та проходження вдень атмосферних фронтів з північного заходу.

Буде хмарно з проясненнями. Вранці та вдень очікуються значні, але короткочасні дощі. Грози, місцями град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура по області вдень +19°...+24°, а у Львові стовпчики термометрів впродовж дня покажуть +20°...+22°.

Підвищення температури у Львові очікують з середи, 7 серпня.