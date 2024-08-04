Температура незначно знизиться, проте все ще буде доволі теплою. На Півдні все ще пануватиме відносна спека.

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Погода в Україні

Як пишуть синоптики, у східних, більшості південних, вдень і в західних областях дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер буде північно-західним, на Заході південно-західний. Його швидкість буде помірною – 5 – 10 метрів за секунду.



Температура вночі опускатиметься до +12...+17, вдень підійматиметься до +22..+27. У західних областях буде прохолодніше, там +19...+24. У південній частині вночі +15...+20, вдень +25...+30.

Погода у Києві

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме +12...+17, а вдень +22...+27. По Києву вночі повітря прогріється до +15..+17, вдень до +24...+26.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +22...+24

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +23...+25

Хмельницький +22...+24

Луцьк +21...+23

Рівне +21...+23

Житомир +23...+25

Вінниця +24...+26

Одеса +27..+29

Миколаїв +27...+29

Херсон +27..+29

Сімферополь +26..+28

Кропивницький +25...+27

Черкаси +25...+27

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +25...+27

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +25...+27

Луганськ +23...25

Харків +25...+27