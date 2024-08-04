Температура незначительно снизится, однако все еще будет довольно теплой. На Юге все еще будет царить относительная жара.

Смотрите также Украинцев предупредили о неустойчивой погоде: что ждать в ближайшие дни

Погода в Украине

Как пишут синоптики, в восточных, большинстве южных, днем и в западных областях дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер будет северо-западным, на Западе юго-западный. Его скорость будет умеренной – 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +12...+17, днем будет подниматься до +22...+27. В западных областях будет прохладнее, там +19...+24. В южной части ночью +15...+20, днем +25...+30.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать +12...+17, а днем +22...+27. По Киеву ночью воздух прогреется до +15...+17, днем до +24...+26.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +23...+25
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +21...+23
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +23...+25
  • Винница +24...+26
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +23...25
  • Харьков +25...+27

Прогноз погоды на 5 августа / Укргидрометцентр