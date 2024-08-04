Температура незначительно снизится, однако все еще будет довольно теплой. На Юге все еще будет царить относительная жара.

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Погода в Украине

Как пишут синоптики, в восточных, большинстве южных, днем и в западных областях дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер будет северо-западным, на Западе юго-западный. Его скорость будет умеренной – 5 – 10 метров в секунду.



Температура ночью будет опускаться до +12...+17, днем будет подниматься до +22...+27. В западных областях будет прохладнее, там +19...+24. В южной части ночью +15...+20, днем +25...+30.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать +12...+17, а днем +22...+27. По Киеву ночью воздух прогреется до +15...+17, днем до +24...+26.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +22...+24

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +22...+24

Луцк +21...+23

Ровно +21...+23

Житомир +23...+25

Винница +24...+26

Одесса +27...+29

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +25...+27

Чернигов +24...+26

Сумы +24...+26

Полтава +25...+27

Днепр +25...+27

Запорожье +27...+29

Донецк +25...+27

Луганск +23...25

Харьков +25...+27