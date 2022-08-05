Средняя температура воздуха в дневные часы 6 августа составит +27+32 градуса. Наиболее жарко будет в Закарпатье, где столбик термометра достигнет 34 градусов.

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Локальные дожди, возможно, пройдут в Запорожье и Херсонской области. Однако там также ожидается жара и температура воздуха будет +29+32 градуса.

Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 6 августа в Украине будет преобладать сухая погода. В Киеве в субботу будет жаркая и сухая погода.

Максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов. При более настойчивом солнце может быть и выше,

– написала Наталья Диденко.

Погода в городах

Ужгород – +32..+34

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+21

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +28...+30

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +28...+30

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +31...+33

Луганск – +31..+33

Харьков – +31...+33

Киев – +29...31.



Прогноз погоды на 6 августа / Скриншот.