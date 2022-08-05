Середня температура повітря у денні години 6 серпня становитиме +27+32 градуси. Найбільш спекотно буде на Закарпатті, де стовпчик термометра сягне 34 градусів.
Варте уваги Наскільки Україна зараз готова до зими й опалювального сезону
Локальні дощі, можливо, пройдуть на Запоріжжі та Херсонщині. Однак там також очікується спека й температура повітря становитиме +29+32 градуси.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 6 серпня в Україні переважатиме суха погода. У Києві в суботу пануватиме спека та суха погода.
Максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів. При наполегливішому сонці може й вище,
– написала Наталка Діденко.
Погода в містах
Ужгород – +32..+34
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +29...+21
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +28...+30
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +29...+31
Суми – +28...+30
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +31..+33
Харків – +31...+33
Київ – +29...31.