Кроме того, предупредили об гололеде в западных областях. Ночью – по всей Украине будут морозы. Однако в некоторых регионах днем – плюсовая температура. К примеру, на Западе до +4.

Кстати, Украину посреди декабря накроет аномальное потепление .

В других областях – переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью будет достигать -6...-11 мороза, в восточных областях - до -14. На Юге – -4...+1, на Севере – -3...-1.

Сильный ветер

Синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что в Украине будет сильный порывистый ветер юго-восточного направления. Поэтому температура воздуха будет ощущаться как бы на несколько градусов ниже реальной. Поэтому советуют одеваться потеплее.

В Киеве также будет день с сухой ветреной погодой. Юго-восточный ветер будет достигать 11-14 метров в секунду. Впрочем, ни дождя, ни снега в столице не ожидают. На дорогах – гололедица.

Погода в городах Украины

  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – 0...-1
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -3...-1
  • Винница – 0...-2
  • Одесса – 0...+2
  • Николаев – 0...-2
  • Херсон – -3...-1
  • Симферополь – 0...+2
  • Кропивницкий – -6…-4
  • Черкассы – -7…-5
  • Чернигов – -3…-1
  • Сумы – -4...-1
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – -3…-1
  • Запорожье – -3...-1
  • Донецк – -9...-7
  • Луганск – -10...-8
  • Харьков – -3...-1
  • Киев – -3...-1


Погода в Украине 6 декабря / Карта Укргидрометцентра.