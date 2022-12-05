Крім того, попередили про ожеледь у західних областях. Вночі – по всій Україні будуть морози. Однак у деяких регіонах вдень – плюсова температура. Наприклад, на Заході до +4.

До речі Україну посеред грудня накриє аномальне потепління

В інших областях – мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі сягатиме -6...-11 морозу, у східних областях – до -14. На Півдні – -4...+1, на Півночі – -3...-1.

Сильний вітер

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні буде сильний рвучкий вітер південно-східного напрямку. Тому температура повітря відчуватиметься ніби на кілька градусів нижче, ніж реальна. Радять одягатись тепліше.

У Києві також день буде із сухою вітряною погодою. Південно-східний вітер досягатиме 11 – 14 метрів за секунду. Втім, ні дощу, ні снігу у столиці не очікують. На дорогах – ожеледиця.

Погода у містах України

Ужгород – +5...+7

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – 0...-1

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – -3...-1

Вінниця – 0...-2

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...-2

Херсон – -3...-1

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – -6…-4

Черкаси – -7…-5

Чернігів – -3…-1

Суми – -4...-1

Полтава – -3...-1

Дніпро – -3…-1

Запоріжжя – -3...-1

Донецьк – -9...-7

Луганськ – -10...-8

Харків – -3...-1

Київ – -3...-1



Погода в Україні 6 грудня / Карта Укргідрометцентру