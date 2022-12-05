Коли обіцяють потужне потепління
Таке аномальне тепло накриє Україну на вихідних, 10 – 11 грудня. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
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На вихідні, 10 – 11 грудня, в Україні очікується аномально тепла погода завдяки активному виносу повітряних мас із півдня,
– повідомив Кібальчич.
За його даними, середньодобова температура повітря виявиться вищою за норму на 3 – 6 градусів. Водночас на Півдні та в Центрі буде тепліше на 7 – 12 градусів. Крім того, у ці дні в Україні падатиме дощ. Опадів не буде лише на Сході.
Яка погода буде в Україні впродовж тижня
- У понеділок та вівторок, 5 – 6 грудня, в Україні переважно буде сухо та морозно. Можлива ожеледиця. Температура повітря становитиме -6...-1 градусів. На Заході та Півдні буде тепліше – 0…+5 градусів. У Приазов'ї, Криму та на Прикарпатті прогнозують штормовий вітер.
- У середу, 7 грудня, випаде сніг, а на Півдні та Заході – сніг з дощем. Температура повітря підвищиться до -2...+3 градусів, а на Закарпатті та в Одеській області – +2...+7 градусів. Холодна погода затримається на Півночі та Сході України.
- У четвер у західних, центральних та південних областях падатиме дощ, а в інших регіонах – сніг.
- У п'ятницю стовпчики термометрів підіймуться до +3...+8 градусів. На Півдні України буде тепліше – +8…+13 градусів.