На Западе похолодает. Синоптики прогнозируют +22...+24 градуса. Тем временем, на другой территории Украины температура воздуха прогреется до +29...+34 градусов.

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В Киеве прогнозируют +31...+33 градуса. В украинской столице прогнозируют грозы.

Прогноз синоптикини Диденко

Наталья Диденко сообщила, что в Украину приедет свежая воздушная масса. Из Европы придет атмосферный фронт. Именно поэтому на Западе температура воздуха снизится.

Между тем, на Юге и Востоке останется классическая для лета высокая температура воздуха.

Поскольку контрасты температурные – значительны, поэтому при грозах возможны ливни, град и шквалы. Не пренебрегайте прогнозом. Такое существенное изменение погоды будет сопровождаться еще и скачками атмосферного давления. Также на завтра обещают посетить Землю магнитные бури,

– заявила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на 6 июля.

Ужгород – +24...+26

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +22...+24

Ровно – +23...+25

Житомир – +29...+31

Винница – +31...+33

Одесса – +29...+31

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +31...+33

Сумы – +31...+33

Полтава – +31...+33

Днепр – +32...+34

Запорожье – +31...+33

Донецк – +30...+32

Луганск – +29...+31

Харьков – +30...+32

Киев – +31...+33



Прогноз погоды на 6 июля. Фото Укргидрометцентр.