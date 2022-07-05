На Заході похолодає. Синоптики прогнозують +22...+24 градусів. Тим часом на іншій території України температура повітря прогріється до +29...+34 градусів.
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У Києві прогнозують +31...+33 градусів. В українській столиці прогнозують грози.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко повідомила, що в Україну завітає свіжа повітряна маса. З Європи надійде атмосферний фронт. Саме тому на Заході температура повітря знизиться.
Тим часом на Півдні та Сході залишиться класична для літа висока температура повітря.
Оскільки контрасти температурні – значні, через це при грозах можливі зливи, град і шквали. Не легковажте прогнозом. Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься ще й стрибками атмосферного тиску. Також на завтра обіцяють завітати на Землю магнітні бурі,
– заявила Діденко.
Прогноз погоди в містах України на 6 липня
Ужгород – +24...+26
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +22...+24
Рівне – +23...+25
Житомир – +29...+31
Вінниця – +31...+33
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +32...+34
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +31...+33
Суми – +31...+33
Полтава – +31...+33
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +29...+31
Харків – +30...+32
Київ – +31...+33
Прогноз погоди на 6 липня / Фото Укргідрометцентр