Відповідну інформацію оприлюднила місцева влада. Також вона заявила, що льодовик міг обвалитися через рекордно теплу температуру повітря.

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В Італії на людей обвалився льодовик: є жертви та поранені

Трагедія трапилась на Доломітових Альпах, що розміщені в італійській провінції Трентіно, що на Півночі країни.

Частини гірського льодовика повалилась в Італійських Альпах у неділю, 3 липня, на тлі рекордних температур. Щонайменше шість людей загинули та вісім зазнали поранень,

– повідомила місцева влада.

Наразі імена поранених та постраждалих людей – невідомі, проте на місці працювали рятувальники. Влада для пошуку людей залучила 5 гелікоптерів, а поранених вже доправили до лікарні.

Рятувальники вивезли поранених: дивіться відео

Попередньо відомо, що лавина зійшла на Мармоладу, яка має висоту понад 3 300 метрів і є найвищою горою в Доломітових Альпах, хребті в Східних Італійських Альпах, що охоплюють регіони Тренто та Венето.

Ба більше, видання The New York Times написало, що представник Національного альпійського та спелеологічного рятувального корпусу Італії Вальтер Мілан розповів, що:

це одна з найбільших катастроф на горі за останні 10 років, адже льодовик зійшов дуже швидко;

причиною цього, ймовірно, стала аномально висока температура повітря.

Коротко про інші трагічні інциденти

20 червня через аномальну спеку під Берліном спалахнула пожежа. Майже тисячу людей довелось евакуювати.

22 червня на сході Афганістану та в Пакистані стався землетрус. Внаслідок нього загинули щонайменше 280 людей, ще понад 600 – отримали поранення.

30 травня у Бразилії трапились жахливі зливи та зсуви ґрунту. На жаль, через це 84 людей загинули, майже 4 тисячі залишились без даху над головою.

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