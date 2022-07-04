Відповідну інформацію оприлюднила місцева влада. Також вона заявила, що льодовик міг обвалитися через рекордно теплу температуру повітря.
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В Італії на людей обвалився льодовик: є жертви та поранені
Трагедія трапилась на Доломітових Альпах, що розміщені в італійській провінції Трентіно, що на Півночі країни.
Частини гірського льодовика повалилась в Італійських Альпах у неділю, 3 липня, на тлі рекордних температур. Щонайменше шість людей загинули та вісім зазнали поранень,
– повідомила місцева влада.
Наразі імена поранених та постраждалих людей – невідомі, проте на місці працювали рятувальники. Влада для пошуку людей залучила 5 гелікоптерів, а поранених вже доправили до лікарні.
Рятувальники вивезли поранених: дивіться відео
Попередньо відомо, що лавина зійшла на Мармоладу, яка має висоту понад 3 300 метрів і є найвищою горою в Доломітових Альпах, хребті в Східних Італійських Альпах, що охоплюють регіони Тренто та Венето.
Ба більше, видання The New York Times написало, що представник Національного альпійського та спелеологічного рятувального корпусу Італії Вальтер Мілан розповів, що:
- це одна з найбільших катастроф на горі за останні 10 років, адже льодовик зійшов дуже швидко;
- причиною цього, ймовірно, стала аномально висока температура повітря.
Коротко про інші трагічні інциденти
- 20 червня через аномальну спеку під Берліном спалахнула пожежа. Майже тисячу людей довелось евакуювати.
- 22 червня на сході Афганістану та в Пакистані стався землетрус. Внаслідок нього загинули щонайменше 280 людей, ще понад 600 – отримали поранення.
- 30 травня у Бразилії трапились жахливі зливи та зсуви ґрунту. На жаль, через це 84 людей загинули, майже 4 тисячі залишились без даху над головою.
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