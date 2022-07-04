Відповідну інформацію оприлюднила місцева влада. Також вона заявила, що льодовик міг обвалитися через рекордно теплу температуру повітря.

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В Італії на людей обвалився льодовик: є жертви та поранені

Трагедія трапилась на Доломітових Альпах, що розміщені в італійській провінції Трентіно, що на Півночі країни.

Частини гірського льодовика повалилась в Італійських Альпах у неділю, 3 липня, на тлі рекордних температур. Щонайменше шість людей загинули та вісім зазнали поранень,
– повідомила місцева влада.

Наразі імена поранених та постраждалих людей – невідомі, проте на місці працювали рятувальники. Влада для пошуку людей залучила 5 гелікоптерів, а поранених вже доправили до лікарні.

Рятувальники вивезли поранених: дивіться відео

Попередньо відомо, що лавина зійшла на Мармоладу, яка має висоту понад 3 300 метрів і є найвищою горою в Доломітових Альпах, хребті в Східних Італійських Альпах, що охоплюють регіони Тренто та Венето.

Ба більше, видання The New York Times написало, що представник Національного альпійського та спелеологічного рятувального корпусу Італії Вальтер Мілан розповів, що:

  • це одна з найбільших катастроф на горі за останні 10 років, адже льодовик зійшов дуже швидко;
  • причиною цього, ймовірно, стала аномально висока температура повітря.

Коротко про інші трагічні інциденти

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