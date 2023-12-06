При этом температура не опускается ниже 10 градусов мороза. Кое-где возможно повышение шкалы термометра до 5 градусов выше нуля.

Смотрите также Потепление еще будет: когда снова повысится температура

Какая будет погода в Украине 7 декабря

Синоптики прогнозируют 7 декабря облачную погоду, отчасти с прояснениями. В таких регионах, как Закарпатье и Прикарпатье, прогнозируют снега, днем на Юге, в большинстве центральных и Донецкой областях ожидают снег вместе с дождем. На остальных территориях Украины значительных осадков не прогнозируют.

Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской области местами возможно налипание мокрого снега, в Запорожской и Донецкой областях может возникать гололед. По всей стране вероятно возникновение гололеда. Ветер будет дуть с северо-восточного направления, местами – с восточного, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура на Севере ночью будет достигать 5 – 10 градусов мороза, днем не будет превышать 1 – 6 градусов ниже нуля. На остальной территории ночью метеорологи прогнозируют 1 – 6 градусов мороза, на крайнем юге отметка термометра будет держаться напротив 0 градусов. Днем украинцы могут рассчитывать на температуру от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части до 5 градусов тепла.

Температура в областных центрах

  • Киев – -4...-2;
  • Ужгород – -1...+1;
  • Львов – 0...-2;
  • Ивано-Франковск – 0...-2;
  • Тернополь – 0...-2;
  • Черновцы – 0...-2;
  • Хмельницкий – -3...-1;
  • Луцк – -4...-2;
  • Ровно – -4...-2;
  • Житомир – -4...-2;
  • Винница – 0...-2;
  • Одесса – +1...+3;
  • Николаев – +1...+3;;
  • Херсон – +1...+3;
  • Симферополь – +4...+6;
  • Кропивницкий – 0…+2;
  • Черкассы – -1...+1;
  • Чернигов – -6...-4;
  • Сумы – -5...-3;
  • Полтава – 0...-2;
  • Днепр – 0…+2;
  • Запорожье – 0…+2;
  • Донецк – 0...-2;
  • Луганск – 0...-2;
  • Харьков – 0...-2.

Точный прогноз погоды в Украине 7 декабря 2023 года. / Карта Укргидрометцентра.