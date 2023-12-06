При этом температура не опускается ниже 10 градусов мороза. Кое-где возможно повышение шкалы термометра до 5 градусов выше нуля.

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Какая будет погода в Украине 7 декабря

Синоптики прогнозируют 7 декабря облачную погоду, отчасти с прояснениями. В таких регионах, как Закарпатье и Прикарпатье, прогнозируют снега, днем на Юге, в большинстве центральных и Донецкой областях ожидают снег вместе с дождем. На остальных территориях Украины значительных осадков не прогнозируют.

Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской области местами возможно налипание мокрого снега, в Запорожской и Донецкой областях может возникать гололед. По всей стране вероятно возникновение гололеда. Ветер будет дуть с северо-восточного направления, местами – с восточного, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура на Севере ночью будет достигать 5 – 10 градусов мороза, днем не будет превышать 1 – 6 градусов ниже нуля. На остальной территории ночью метеорологи прогнозируют 1 – 6 градусов мороза, на крайнем юге отметка термометра будет держаться напротив 0 градусов. Днем украинцы могут рассчитывать на температуру от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части до 5 градусов тепла.

Температура в областных центрах

Киев – -4...-2;

Ужгород – -1...+1;

Львов – 0...-2;

Ивано-Франковск – 0...-2;

Тернополь – 0...-2;

Черновцы – 0...-2;

Хмельницкий – -3...-1;

Луцк – -4...-2;

Ровно – -4...-2;

Житомир – -4...-2;

Винница – 0...-2;

Одесса – +1...+3;

Николаев – +1...+3;;

Херсон – +1...+3;

Симферополь – +4...+6;

Кропивницкий – 0…+2;

Черкассы – -1...+1;

Чернигов – -6...-4;

Сумы – -5...-3;

Полтава – 0...-2;

Днепр – 0…+2;

Запорожье – 0…+2;

Донецк – 0...-2;

Луганск – 0...-2;

Харьков – 0...-2.