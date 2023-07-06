Поэтому почти по всей Украине объявили первый уровень опасности. В Одесской и Николаевской области предупреждают об осадках в виде града.

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Какая погода в Украине 7 июля

Температура по всем областям нашей страны немного спадет по сравнению с предыдущими днями. Днем она будет колебаться от +22 до +36 градусов в зависимости от региона.

На Западе лить кратковременные дожди, а температура достигнет от +22 до +25 градусов. Несмотря на это, ненастье обойдет Волынь, там будет переменная облачность, без осадков.

На Севере нашего государства также будут властвовать грозы. Температура в регионе будет от +25 до +31 градусов. В некоторых районах северных областей будут значительные осадки, поэтому жителей просят подготовиться к ненастью и обязательно взять с собой зонт.

Похожая ситуация будет в центральных областях Украины. Температура там будет достигать +24 до +32 градусов. Там также пройдет сильный дождь, который может местами подтопить районы.

Наиболее жарко погода будет на Востоке і Юге, ведь температура там составит от +30 до +36 градусов. Погода в регионах будет варьироваться, ведь в большинстве областях сильный дождь, в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму переменная облачность, без осадков.

В большинстве областях объявили первый уровень опасности

Укргидрометцентр также предупреждает о значительных последствиях от осадков в большинстве областей нашего государства. От непогоды будут страдать все области, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой областей, а также Крыма.

В этих областях предупреждают о значительных порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду. Кроме этого, там также может падать град и быть значительные подтопления.



Укргидрометцентр объявил о желтом уровне опасности 7 июля / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +24...+26

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22…+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +31...+33

Николаев – +34...+36

Херсон – +33...+35

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +26...+28

Сумы – +29...+31

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +34...+36

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35



Прогноз погоды на 7 июля. / Карта Укргидрометцентра.