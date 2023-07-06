Поэтому почти по всей Украине объявили первый уровень опасности. В Одесской и Николаевской области предупреждают об осадках в виде града.
Смотрите также Украину накроют мощные грозы: где и сколько дней бурлит ненастье
Какая погода в Украине 7 июля
Температура по всем областям нашей страны немного спадет по сравнению с предыдущими днями. Днем она будет колебаться от +22 до +36 градусов в зависимости от региона.
На Западе лить кратковременные дожди, а температура достигнет от +22 до +25 градусов. Несмотря на это, ненастье обойдет Волынь, там будет переменная облачность, без осадков.
На Севере нашего государства также будут властвовать грозы. Температура в регионе будет от +25 до +31 градусов. В некоторых районах северных областей будут значительные осадки, поэтому жителей просят подготовиться к ненастью и обязательно взять с собой зонт.
Похожая ситуация будет в центральных областях Украины. Температура там будет достигать +24 до +32 градусов. Там также пройдет сильный дождь, который может местами подтопить районы.
Наиболее жарко погода будет на Востоке і Юге, ведь температура там составит от +30 до +36 градусов. Погода в регионах будет варьироваться, ведь в большинстве областях сильный дождь, в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму переменная облачность, без осадков.
В большинстве областях объявили первый уровень опасности
Укргидрометцентр также предупреждает о значительных последствиях от осадков в большинстве областей нашего государства. От непогоды будут страдать все области, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой областей, а также Крыма.
В этих областях предупреждают о значительных порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду. Кроме этого, там также может падать град и быть значительные подтопления.
Укргидрометцентр объявил о желтом уровне опасности 7 июля / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +24...+26
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22…+24
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +31...+33
Николаев – +34...+36
Херсон – +33...+35
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +26...+28
Сумы – +29...+31
Полтава – +30...+32
Днепр – +31...+33
Запорожье – +34...+36
Донецк – +32...+34
Луганск – +33...+35
Харьков – +33...+35
Прогноз погоды на 7 июля. / Карта Укргидрометцентра.