Синоптики прогнозируют, что 7 октября дождевые облака минуют Украину. Лишь кое-где ночью возможны небольшие осадки.
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Подробнее о погоде в областях
На всей территории страны прогнозируют пасмурный день. Периодически случаются прояснения.
Ночью в северных областях, а также в Винницкой и Киевской областях будет небольшой дождь. Однако в других регионах 7 ноября пройдет без осадков.
На Западе и Востоке ночью и утром будет туманно. День обещают холодный, в некоторых областях возможна минусовая температура.
Теплее всего 7 ноября будет в западной части Украины. Холодную погоду прогнозируют в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
Температура в Киевской области будет колебаться в пределах +5...+10. В столице ожидают +7...+9 градусов тепла.
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Какая погода будет в городах
Ужгород – +7...+11
Львов – +7...+13
Ивано-Франковск – +7...+15
Тернополь – +8...+13
Черновцы – +9...+15
Хмельницкий – +7...+11
Луцк – +8...+12
Ровно – +7...+12
Житомир – +6...+11
Винница – +6...+11
Одесса – +6...+9
Николаев – +1...+10
Херсон – +4...+12
Симферополь – +2...+10
Кропивницкий – -1...+8
Черкассы – +2...+8
Чернигов – +5...+8
Суммы – 0...+4
Полтава – -2...+5
Днепр – +0...+7
Прогноз погоды на 7 ноября.