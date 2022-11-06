Синоптики прогнозують, що 7 жовтня дощові хмари оминуть Україну. Лише подекуди вночі можливі невеличкі опади.

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Детальніше про погоду в областях

На всій території країни прогнозують похмурий день. Періодично траплятимуться прояснення.

Вночі у північних областях, а також на Вінниччині та Київщині буде невеликий дощ. Однак в інших регіонах 7 листопада мине без опадів.

На Заході та Сході країни вночі та зранку буде туманно. День обіцяють прохолодний, у деяких областях можлива мінусова температура.

Найтепліше 7 листопада буде у західній частині України. Натомість холодну погоду прогнозують на Полтавщині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Температура на Київщині коливатиметься у межах +5...+10. У столиці очікують +7...+9 градусів тепла.

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Яка погода буде в містах

Ужгород – +7...+11

Львів – +7...+13

Івано-Франківськ – +7...+15

Тернопіль – +8...+13

Чернівці – +9...+15

Хмельницький – +7...+11

Луцьк – +8...+12

Рівне – +7...+12

Житомир – +6...+11

Вінниця – +6...+11

Одеса – +6...+9

Миколаїв – +1...+10

Херсон – +4...+12

Сімферополь – +2...+10

Кропивницький – -1...+8

Черкаси – +2...+8

Чернігів – +5...+8

Суми – 0...+4

Полтава – -2...+5

Дніпро – +0...+7

Прогноз погоди на 7 листопада / Карта Windy