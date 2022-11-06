Де в Україні прогнозують дощі

Невеликий дощ прогнозують вже сьогодні, 6 листопада. За даними синоптичного ресурсу, мокрою погода буде у західних та центральних областях.

Цікаво +14 градусів у грудні: де в Україні обіцяють аномальне тепло взимку

На Заході більше задощить з 10 листопада. Температура повітря у цей час коливатиметься у межах +9...+13 градусів. Тобто повітря ще буде доволі комфортним для цього періоду. З 14 листопада погода в цьому регіоні буде вже сухою, а після 17 листопада знову повернуться дощі.

На цілий тиждень 21 – 27 листопада синоптики обіцяють дощ і похолодання. Стовпчики термометрів опустяться до +3...+7 градусів. На Закарпатті сильно дощитиме 25 – 27 листопада.

У центральних областях України дощі обіцяють періодами:

11 – 13 листопада;

16 – 20 листопада;

22 – 27 листопада.

До речі, 18 листопада у Києві обіцяють ще +18 градусів, а вже наприкінці місяця температура впаде нижче 0 градусів.

Читайте також В Україну сунуть хурделиці: народний синоптик здивував прогнозом

На Сході дощу буде трохи менше. Мокру погоду прогнозують 17 – 19 листопада та 24 – 27 листопада.

Водночас у південних областях, попри дощ, повітря буде теплим. Синоптики обіцяють +9...+15 градусів.