Синоптики рассказали, что в субботу ветер в Украине будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Холоднее всего будет в Карпатах и западных областях, однако в каждом регионе температура воздуха значительно вырастет.

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Прогноз погоды на 8 апреля.

8 апреля небольшой снег еще пойдет только в Карпатах. В остальной Украине будут небольшие дожди – в большинстве западных областей и в Одесской области ночью без существенных осадков.

Ночью и утром в западной и Одесской областях местами осядет туман. Днем в южных и центральных областях прогнозируют грозы.

Какая погода будет ожидать киевлян

В столице будет облачно, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура по области ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем от 10 до 15 градусов. Тем временем в Киеве ночью прогнозируют 4 – 6 градусов тепла, днем 11 – 13 градусов.

Погода в крупнейших городах Украины

  • Киев – +12…+14
  • Ужгород – +8…+10
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +8...+10
  • Черновцы – +8...+10
  • Хмельницкий – +8...+10
  • Луцк – +9...+11
  • Ровно – +9...+11
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +12...+14
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +12...+14
  • Сумы – +12...+14
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +11...+13