Синоптики рассказали, что в субботу ветер в Украине будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Холоднее всего будет в Карпатах и западных областях, однако в каждом регионе температура воздуха значительно вырастет.
Смотрите также Какая будет погода на Пасху: синоптики приятно удивили прогнозом
Прогноз погоды на 8 апреля.
8 апреля небольшой снег еще пойдет только в Карпатах. В остальной Украине будут небольшие дожди – в большинстве западных областей и в Одесской области ночью без существенных осадков.
Ночью и утром в западной и Одесской областях местами осядет туман. Днем в южных и центральных областях прогнозируют грозы.
Какая погода будет ожидать киевлян
В столице будет облачно, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура по области ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем от 10 до 15 градусов. Тем временем в Киеве ночью прогнозируют 4 – 6 градусов тепла, днем 11 – 13 градусов.
Погода в крупнейших городах Украины
- Киев – +12…+14
- Ужгород – +8…+10
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +8...+10
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +8...+10
- Хмельницкий – +8...+10
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +12...+14
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +12...+14
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +15...+17
- Луганск – +14...+16
- Харьков – +11...+13