Синоптики розповіли, що у суботу вітер в Україні буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Найхолодніше буде в Карпатах та західних областях, проте у кожному регіоні температура повітря значно зросте.
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Прогноз погоди на 8 квітня
8 квітня невеликий сніг ще йтиме лише в Карпатах. У решті України будуть невеликі дощі – у більшості західних областей та на Одещині вночі без істотних опадів.
Вночі та вранці у західних та Одеській областях місцями осяде туман. Вдень у південних та центральних областях прогнозують грози.
Яка погода очікуватиме киян
У столиці буде хмарно, також синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура по області вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів. Тим часом у Києві вночі прогнозують 4 – 6 градусів тепла, вдень 11 – 13 градусів.
Погода в найбільших містах України
- Київ – +12…+14
- Ужгород – +8…+10
- Львів – +8...+10
- Івано-Франківськ – +8...+10
- Тернопіль – +8...+10
- Чернівці – +8...+10
- Хмельницький – +8...+10
- Луцьк – +9...+11
- Рівне – +9...+11
- Житомир – +12...+14
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +12...+14
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +12...+14
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +12...+14
- Суми – +12...+14
- Полтава – +12...+14
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +15...+17
- Луганськ – +14...+16
- Харків – +11...+13