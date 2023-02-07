Ночью в Карпатском регионе и на юге страны выпадет небольшой снег. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными, ведь на дорогах местами возможна гололедица.

К теме В Украине крепнут морозы: где и какую самую низкую температуру прогнозируют синоптики

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Как отмечают, Украину окутает северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 9-14 градусов мороза, днем – 1-6 градусов мороза. В Карпатах будет морозно: ночью 13-18 градусов, а днем 5-10 градусов мороза.

В южной части страны ночью температура воздуха опустится до 5-10 градусов мороза, а днем прогреется до 2 градусов тепла.

Где ждать опасных гидрологических явлений

Синоптики предупреждают, что 8-11 февраля в верховьях Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) и на участке Галич будут наблюдаться опасные гидрологические явления.

В частности, ожидается интенсивное образование шуги, места установки ледостава. При этом возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды, без негативных последствий.

Погода в городах Украины

  • Киев – -4...-2
  • Ужгород – -4...-2
  • Львов – -4...-2
  • Ивано-Франковск – -4...-2
  • Тернополь – -4...-2
  • Черновцы – -5...-3
  • Хмельницкий – -4...-2
  • Луцк – -3...-1
  • Ровно – -3...-1
  • Житомир – -4...-2
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – -1...+1
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -3...-1
  • Чернигов – -5...-3
  • Суммы – -4...-2
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – -3…-1
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -4...-2
  • Луганск – -5...-3
  • Харьков – -4...-2

Погода в Украине 8 февраля / Фото Укргидрометцентр