Лише вночі в Карпатському регіоні та на півдні країни випаде невеликий сніг. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними, адже на дорогах місцями можлива ожеледиця.
До теми В Україні зміцніють морози: де і яку найнижчу температуру прогнозують синоптики
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Як зазначають, Україну огорне північно-східний вітер, 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до 9-14 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу. В Карпатах буде морозно: вночі 13-18 градусів, а вдень 5-10 градусів морозу.
Натомість у південній частині країни вночі температура повітря опуститься до 5-10 градусів морозу, а вдень прогріється до 2 градусів тепла.
Де очікувати небезпечні гідрологічні явища
Синоптики попереджають, що 8-11 лютого у верхiв'ї Днiстра і його гiрських притоках (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) та на дiлянцi Галич спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища.
Зокрема, очiкується iнтенсивне утворення шуги, мiсцями встановлення льодоставу. При цьому можливе формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води, без негативних наслідків.
Погода у містах України
- Київ – -4...-2
- Ужгород – -4...-2
- Львів – -4...-2
- Івано-Франківськ – -4...-2
- Тернопіль – -4...-2
- Чернівці – -5...-3
- Хмельницький – -4...-2
- Луцьк – -3...-1
- Рівне – -3...-1
- Житомир – -4...-2
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – +1...+3
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – -1...+1
- Сімферополь – -1...+1
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -3...-1
- Чернігів – -5...-3
- Суми – -4...-2
- Полтава – -3...-1
- Дніпро – -3…-1
- Запоріжжя – -1...+1
- Донецьк – -4...-2
- Луганськ – -5...-3
- Харків – -4...-2
Погода в Україні 8 лютого / Фото Укргідрометцентр