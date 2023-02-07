В Україні переважатиме антициклональний характер погоди. На дорогах подекуди буде ожеледиця, а температура повітря знизиться. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Які найбільші мінуси прогнозують

8 та 9 лютого у нічні години дещо посилиться мороз. 8 – 14 градусів буде, а в денні години 1 – 7 градусів морозу. У Карпатах ще прохолодніше. Вночі 12 – 17, а вдень 5 – 10 (градусів морозу – 24 Канал),

– зазначила Птуха.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує до -22 градусів

Тим часом синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що найбільше зниження температури цього тижня відчують жителі західних областей.

За його словами, у четвер, 9 лютого, в Україні було малохмарно та без опадів. Температура повітря вночі -13…-8 градусів, вдень -6…-1.

У Карпатах та Прикарпатті вночі -22..-17 градусів, вдень -9…-4,

— зазначив синоптик.

У п'ятницю, 10 лютого, температура повітря вночі сягатиме -14..-9 градусів. У Карпатах та Прикарпатті — 15 — 20 градусів морозу. Вдень там вже 0…-5 градусів.

Зверніть увагу! Морози – це звичне явище для зими. Наразі ані -25, ані -30 не прогнозують. Втім, не варто забувати про наших захисників та захисниць, які незалежно від погоди продовжують героїчно боронити Україну від російських загарбників. Тому, якщо у вас є можливість, донатьте та допомагайте теплими речами, наприклад, термобілізною. Також стануть у нагоді окопні свічки. Як їх зробити, можете переглянути тут.