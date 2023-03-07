Однако при этом дожди разной интенсивности пройдут всюду. Местами обещают день без существенных осадков, а местами, как в Закарпатской области, будет лить дождь.
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Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра
Несмотря на облачную погоду в Украине, 8 марта будет выглядывать солнце. Что касается ветра, то он будет юго-западным, скоростью 7–12 метров в секунду, то есть иногда достаточно сильным.
Температура воздуха же в среду будет разной в разных областях государства. Так, холоднее всего будет на Севере Украины, где синоптики прогнозируют днем от +6 до +10. Однако и Запад далеко не оторвался от этих показателей. Там украинцам следует тоже ожидать от +6 градусов тепла, однако до +12.
На Востоке Украины самой низкой температурой будет +9, которая в течение дня будет подниматься до +14, как в Донецкой области.
Самая теплая погода за окном традиционно обещается в южных областях, где и ночью температура не будет опускаться ниже 0, а днем будет достигать и +16.
Погода в крупнейших городах Украины 8 марта
Киев – +8...+10
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +7...+9
Винница – +11...+13
Одесса – +14...+16
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +6...+8
Суммы – +6...+8
Полтава – +9...+11
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +10...+12
Харьков – +9...+11
Прогноз погоды на 8 марта / Данные Укргидрометцентра