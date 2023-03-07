Насколько еще в Украине задержатся морозы и снег, когда ждать устойчивого потепления, рассказываем дальше.
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Сколько еще будут морозы и снег
Новая неделя марта в части областей началась снегом. В понедельник он снова посетил Запад и Север Украины. Правда, без сильного мороза. Всего ночью прогнозировали до -5 градусов.
Ночью (7 марта – 24 Канал) в западной части небольшой снег; в Приазовье небольшой снег с дождем, днем в северных, центральных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах кое-где гололедица; на остальной территории без существенных осадков,
– сообщили в Укргидрометцентре.
В общем, температурный минимум в темное время суток -4 градуса. Днем повсюду плюсы, на Юге уже даже до 14 градусов тепла.
Прогноз погоды на 7 марта / Скриншот из Укргидрометцентра
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8 марта существенно потеплеет
По предварительному прогнозу, 8 марта у западных и северных областях будет небольшой дождь, в других – без существенных осадков. Впрочем, весеннее солнышко в среду порадует своим теплом.
Ночью небольшие морозы, вероятно, будут только на Черниговщине. Так что почти на всей территории Украины уже +1...+4 градуса тепла.
Более того, днем ожидается более высокая температура. На Западе и Севере преимущественно до +10, в центральных и восточных областях +13, на Юге даже до +16 градусов.
Прогноз погоды на 8 марта / Скриншот из Укргидрометцентра
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9 марта снова похолодает
Уже в четверг, 9 марта, в Украине снова похолодает. Кстати, ранее об этом предупреждала синоптик Наталья Диденко.
Кроме того, на Западе и Севере снова будет дождь и снег. Однако, по предварительному прогнозу, столбики термометра не опустятся ниже -1 градуса.
10 и 11 марта вероятно, без снега, впрочем, с дождем. Осадки прогнозируют по всей территории нашего государства. Местами они будут незначительными.
Заметим, что ночью в большинстве областей будут хоть и небольшие, но плюсы. Теплее всего на Юге – до +7 градусов.
В начале следующей недели еще возможен мороз, но уже без снега
В комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в начале следующей недели еще возможен мороз.