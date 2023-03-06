Ветер 7 марта будет достаточно "свежим", южным и юго-западным, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине

Ночью в западной части страны выпадет небольшой снег, в Приазовье тоже небольшой снег, однако с дождем. Днем в северных, центральных и восточных областях выпадут небольшой мокрый снег и дождь – на дорогах местами будет гололедица. Тем временем на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью в зависимости от региона будет колебаться от 1 до 4 градусов мороза.

Прогноз погоды по Киевской области на 7 марта

В столице весь день облачно с небольшими прояснениями. Ночью ожидается дождь. На дорогах может возникнуть гололедица.

Температура в области днем будет держаться от 3 до 8 градусов тепла, а в Киеве – 4 – 6 градусов тепла.

Погода в крупнейших городах Украины 7 марта