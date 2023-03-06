В начале недели почти во всех областях ночью еще будут морозы. Тем временем днем повсюду плюсы. Дальше пока в некоторых областях всего на несколько градусов выше нуля, в других уже даже +14…+16. Детальнее об этом рассказывает 24 Канал.
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Какая будет погода в начале недели
В понедельник и вторник по всей территории Украины прогнозируют осадки.
Температура воздуха ночью на Западе и Севере -2...-4 градуса, на Востоке -6. Между тем на Юге 7 марта уже от 0 до даже 3 градусов тепла.
Днем в северных и западных областях +3...+5, в восточных – до +9. У южных, конечно же, еще теплее – +11...+13 градусов.
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Прогноз погоды на 7 марта / Скриншот из Укргидрометцентра
Что прогнозируют на 8 – 9 марта
8 марта потеплеет еще сильнее. Более того, ночью морозов нигде не прогнозируют. Интересно, что на Востоке даже до +5 градусов.
Днем температура воздуха также значительно возрастет. Пока на Севере максимум +10, на Западе +12, на Востоке уже +15, а на Юге +16 градусов.
Заметим, что по предварительному прогнозу, в четверг, 9 марта, в Украине снова немного похолодает.
Прогноз погоды на 8 марта / Скриншот из Укргидрометцентра