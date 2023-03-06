На початку тижня майже у всіх областях вночі ще пануватимуть морози. Тим часом вдень всюди плюси. Далі поки у деяких областях лише на кілька градусів вище нуля, в інших вже навіть +14...+16. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

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Яка буде погода на початку тижня

У понеділок та вівторок на всій території України прогнозують опади.

Температура повітря вночі на Заході та Півночі -2...-4 градуси, на Сході до -6. Тим часом на Півдні 7 березня вже від -1 до навіть 3 градусів тепла.

Натомість вдень у північних і західних областях +3...+5, у східних – до +9. У південних, звичайно ж, ще тепліше, – до +14 градусів.

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Прогноз погоди на 7 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Що прогнозують на 8 – 9 березня

8 березня подекуди потепліє ще сильніше. Ба більше, вночі морозів ніде не прогнозують. Цікаво, що на Сході навіть до +5 градусів.

Вдень температура повітря також суттєво зросте. Поки на Півночі максимум +10, на Заході +12, на Сході вже +15, а на Півдні +16 градусів.

Зауважимо, що за попереднім прогнозом, у четвер, 9 березня, в Україні знову трохи похолодає.

Зверніть увагу! Синоптикиня Наталка Діденко зазначила: "Із найближчих столичних цікавинок: 8-го березня суттєво потеплішає (на один день), 9-го березня, на день народження Тараса Шевченка, у Києві вночі та вранці з'являться помірні опади (переважно мокрий сніг) та знову похолоднішає".

Прогноз погоди на 8 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Це цікаво! Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що період 6 – 10 березня буде характеризуватися вищими коливаннями температури. У деякі дні стрімке підвищення температури, а потім знову зниження.



Птуха пояснила, що у нас проходитимуть атмосферні фронти, і ми матимемо більше опадів, відповідно, буде динамічнішою синоптична ситуація, будуть змінюватись погодні умови до кінця першої декади березня.