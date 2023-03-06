На початку тижня майже у всіх областях вночі ще пануватимуть морози. Тим часом вдень всюди плюси. Далі поки у деяких областях лише на кілька градусів вище нуля, в інших вже навіть +14...+16. Детальніше про це розповідає 24 Канал.
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Яка буде погода на початку тижня
У понеділок та вівторок на всій території України прогнозують опади.
Температура повітря вночі на Заході та Півночі -2...-4 градуси, на Сході до -6. Тим часом на Півдні 7 березня вже від -1 до навіть 3 градусів тепла.
Натомість вдень у північних і західних областях +3...+5, у східних – до +9. У південних, звичайно ж, ще тепліше, – до +14 градусів.
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Прогноз погоди на 7 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Що прогнозують на 8 – 9 березня
8 березня подекуди потепліє ще сильніше. Ба більше, вночі морозів ніде не прогнозують. Цікаво, що на Сході навіть до +5 градусів.
Вдень температура повітря також суттєво зросте. Поки на Півночі максимум +10, на Заході +12, на Сході вже +15, а на Півдні +16 градусів.
Зауважимо, що за попереднім прогнозом, у четвер, 9 березня, в Україні знову трохи похолодає.
Прогноз погоди на 8 березня / Скриншот з Укргідрометцентру