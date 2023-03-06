Вітер 7 березня буде доволі "свіжий", південний та південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
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Прогноз погоди в Україні
Вночі у західній частині країні випаде невеликий сніг, у Приазов'ї теж буде невеликий сніг, проте з дощем. Натомість вдень у північних, центральних та східних областях випадуть невеликий мокрий сніг та дощ – на дорогах подекуди буде ожеледиця. Тим часом на решті території без істотних опадів.
Температура вночі залежно від регіону буде коливатися від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу.
Прогноз погоди по Київщині на 7 березня
У столиці весь день буде хмарно з невеликими проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах може виникнути ожеледиця.
Температура в області вдень триматиметься від 3 до 8 градусів тепла, а в Києві – 4 – 6 градусів тепла.
Погода у найбільших містах України 7 березня
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +5...+7
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +6...+8
- Тернопіль – +5...+7
- Чернівці – +6...+8
- Хмельницький – +6...+8
- Луцьк – +1...+3
- Рівне – 0...+2
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +7...+9
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +10...+12
- Сімферополь – +11...+3
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +4...+6
- Суми – +3...+5
- Полтава – +5...+7
- Дніпро – +6...+8
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +7...+9
- Луганськ – +4...+6
- Харків – +5...+7