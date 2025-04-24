Произойдет это уже на выходных во многих областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда в Украине будут заморозки в апреле

Синоптик Наталья Птуха 24 Канала ранее рассказала, что температура постепенно начнет снижаться 26 – 27 апреля.

Уже 28 апреля синоптики прогнозируют ночные заморозки в значительной части Украины.

Речь идет о Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской области, где прогнозируют -1 – -3 градусов ночью, а также Киевской, где будет 0 – -2.

На остальной территории страны ночь ожидается несколько теплее – +1 – +5.

Заморозки в Украине 28 апреля / Карта Укргидрометцентра

Ночью 28 апреля ожидаются заморозки в воздухе 0 – 3, что равняется II уровню опасности, оранжевому. Ночью 29 апреля заморозки прогнозируются на поверхности почвы 0 – 5, которые будут соответствовать І уровню опасности - желтому,

- уточнил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань Общественному.

26 апреля страну накроют дожди, а после осадков синоптики не прогнозируют.