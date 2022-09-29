Также Укргидрометцентр сообщает, что будет облачно с прояснениями. На Западе предупреждают о тумане.
Тема Без морозов и с сильным потеплением, – синоптик рассказал о погоде в Украине в октябре
Какая температура будет в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 30 сентября температура воздуха в Украине составит +18...+23 градуса. На Востоке воздух прогреется до +24 градуса, а на Юге местами до +25...+27 градусов.
Немного свежее будет в западных областях – +16...+21 градус. Ночью будут дожди на Севере, в Центре и на Юге.
В течение дня будет дождь в центральной части, на крайнем западе, Харьковщине, Полтавщине, Днепре и близлежащих районах.
Погода в Киеве
Температура воздуха ожидается +19...+21 градус.
Дождь будет идти лишь ночью 30 сентября. Днем будет комфортное тепло и влажность.
Какая будет погода в городах Украины 30 сентября
Ужгород – +14
Львов – +11
Ивано-Франковск – +14
Тернополь – +13
Черновцы – +15
Хмельницкий – +14
Луцк – +11
Ровно – +12
Житомир – +14
Винница – +14
Одесса – +18
Николаев – +19
Херсон – +19
Симферополь – +17
Кропивницкий – +16
Черкассы – +15
Чернигов – +11
Сумы – +11
Полтава – +15
Днепр – +17
Запорожье – +17
Донецк – +14
Луганск – +16
Харьков – +14
Киев – +14
Погода в Украине 30 сентября / Фото Sinoptik