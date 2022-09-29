Также Укргидрометцентр сообщает, что будет облачно с прояснениями. На Западе предупреждают о тумане.

Тема Без морозов и с сильным потеплением, – синоптик рассказал о погоде в Украине в октябре

Какая температура будет в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 30 сентября температура воздуха в Украине составит +18...+23 градуса. На Востоке воздух прогреется до +24 градуса, а на Юге местами до +25...+27 градусов.

Немного свежее будет в западных областях – +16...+21 градус. Ночью будут дожди на Севере, в Центре и на Юге.

В течение дня будет дождь в центральной части, на крайнем западе, Харьковщине, Полтавщине, Днепре и близлежащих районах.

Погода в Киеве

Температура воздуха ожидается +19...+21 градус.

Дождь будет идти лишь ночью 30 сентября. Днем будет комфортное тепло и влажность.

Какая будет погода в городах Украины 30 сентября

Ужгород – +14

Львов – +11

Ивано-Франковск – +14

Тернополь – +13

Черновцы – +15

Хмельницкий – +14

Луцк – +11

Ровно – +12

Житомир – +14

Винница – +14

Одесса – +18

Николаев – +19

Херсон – +19

Симферополь – +17

Кропивницкий – +16

Черкассы – +15

Чернигов – +11

Сумы – +11

Полтава – +15

Днепр – +17

Запорожье – +17

Донецк – +14

Луганск – +16

Харьков – +14

Киев – +14

Погода в Украине 30 сентября / Фото Sinoptik