Також Укргідрометцентр передає, що буде хмарно з проясненнями. На Заході попереджають про туман.

До теми Без морозів та з сильним потеплінням, – синоптик розповів про погоду в Україні у жовтні

Яка температура буде по Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 30 вересня температура повітря в Україні становитиме +18...+23 градуси. На Сході повітря прогріється до +24 градуси, а на Півдні місцями аж до +25...+27 градусів.

Трохи свіжіше буде у західних областях – +16...+21 градус. Уночі дощі будуть на Півночі, у центрі та на Півдні.

Протягом дня дощитиме у центральній частині, на крайньому заході, на Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі та районах навколо.

Погода в Києві

Температура повітря очікується +19...+21 градус.

Дощ падатиме лише вночі проти 30 вересня. Вдень буде комфортне тепло та вологість.

Якою буде погода у містах України 30 вересня

Ужгород – +14

Львів – +11

Івано-Франківськ – +14

Тернопіль – +13

Чернівці – +15

Хмельницький – +14

Луцьк – +11

Рівне – +12

Житомир – +14

Вінниця – +14

Одеса – +18

Миколаїв – +19

Херсон – +19

Сімферополь – +17

Кропивницький – +16

Черкаси – +15

Чернігів – +11

Суми – +11

Полтава – +15

Дніпро – +17

Запоріжжя – +17

Донецьк – +14

Луганськ – +16

Харків – +14

Київ – +14

Погода в Україні 30 вересня / Фото Sinoptik