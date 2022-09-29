Також Укргідрометцентр передає, що буде хмарно з проясненнями. На Заході попереджають про туман.
До теми Без морозів та з сильним потеплінням, – синоптик розповів про погоду в Україні у жовтні
Яка температура буде по Україні
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 30 вересня температура повітря в Україні становитиме +18...+23 градуси. На Сході повітря прогріється до +24 градуси, а на Півдні місцями аж до +25...+27 градусів.
Трохи свіжіше буде у західних областях – +16...+21 градус. Уночі дощі будуть на Півночі, у центрі та на Півдні.
Протягом дня дощитиме у центральній частині, на крайньому заході, на Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі та районах навколо.
Погода в Києві
Температура повітря очікується +19...+21 градус.
Дощ падатиме лише вночі проти 30 вересня. Вдень буде комфортне тепло та вологість.
Якою буде погода у містах України 30 вересня
Ужгород – +14
Львів – +11
Івано-Франківськ – +14
Тернопіль – +13
Чернівці – +15
Хмельницький – +14
Луцьк – +11
Рівне – +12
Житомир – +14
Вінниця – +14
Одеса – +18
Миколаїв – +19
Херсон – +19
Сімферополь – +17
Кропивницький – +16
Черкаси – +15
Чернігів – +11
Суми – +11
Полтава – +15
Дніпро – +17
Запоріжжя – +17
Донецьк – +14
Луганськ – +16
Харків – +14
Київ – +14
Погода в Україні 30 вересня / Фото Sinoptik