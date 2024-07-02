В частности, будут грозы, местами даже град и шквалы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Об этом предупредили жителей Украины в ГСЧС.

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В Украине ухудшаются погодные условия

В ГСЧС отметили, что в Киеве и области в ближайшее время, с содержанием до конца суток, ожидаются грозы – I уровень опасности (желтый)️.

Отметим, что в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на Киевщине. В частности, в ближайшие 3 часа с содержанием до конца суток 2 июля грозы.

В среду, 3 июля, в Волынской, Ровненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях в Укргидрометцентре прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Значительные дожди прогнозируются в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ночью в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – I уровень опасности (желтый). В Черновицкой области – II уровень опасности (оранжевый).

Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, находясь на улице. И не забывайте зонтики,

– говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 3 – 5 июля

В Укргидрометцентре сообщили, что 3 – 4 июля в западных, северных, Винницкой, днем 4 июля и в центральных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, 3 июля в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также и в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях значительные дожди, на остальной территории без осадков. В пятницу, 5 июля, в большинстве областей местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ожидается юго-восточный ветер с переходом в большинстве областей, кроме юго-востока, на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики указали, что температура в западных и Житомирской областях ночью будет достигать +11 – +17, днем + 17 – +23. На остальной территории ночью +16 – +23, днем +29 – +34. Отмечается, что местами будет сильная жара +35 – +37. В период 3 и 5 июля в Винницкой, Киевской и Черниговской областях ожидается +23 – +29.