Зокрема, будуть грози, місцями навіть град і шквали вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Про це попередили жителів України в ДСНС.

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В Україні погіршуються погодні умови

У ДСНС зазначили, що у Києві та області найближчим часом, з утриманням до кінця доби, очікуються грози – I рівень небезпеки (жовтий)️.

Наголосимо, що в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Зокрема, у найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 2 липня грози.

В середу, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях в Укргідрометцентрі прогнозують грози, вдень місцями град і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Значні дощі прогнозуються у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також вночі у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях – I рівень небезпеки (жовтий). У Чернівецькій області – II рівень небезпеки (помаранчевий).

Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці. І не забувайте парасольки,

– йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 3 – 5 липня

В Укргідрометцентрі повідомили, що 3 – 4 липня у західних, північних, Вінницькій, вдень 4 липня і в центральних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, 3 липня у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також і в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях значні дощі, на решті території без опадів. В п'ятницю, 5 липня, в більшості областей місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Очікується південно-східний вітер з переходом в більшості областей, крім південного сходу, на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Синоптики вказали, що температура у західних та Житомирській областях вночі сягатиме +11 – +17, вдень + 17 – +23. На решті території вночі +16 – +23, вдень +29 – +34. Зазначається, що місцями буде сильна спека +35 – +37. У період 3 та 5 липня на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині очікується +23 – +29.