Рождество по Григорианскому календарю уже позади и все украинцы ждут Нового года. Однако погода в начале недели не обещает быть праздничной, – собственно, синоптики не прогнозируют метели снега.
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Облачно на Востоке, а на Западе будет дождь
Как отмечают в Укргидрометцентре, ночью в восточных областях будет облачно, а днем на Западе будет падать дождь и мокрый снег. На Юге, Севере и Центре – не следует ожидать существенных осадков.
Кроме того, стоит отметить, что ночью и утром 26 декабря в большинстве регионов местами будет туман, а на Севере нашего государства – на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 6-8° тепла.
– пишут эксперты.
Погода в городах Украины на 26 декабря
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 26 декабря / Карта Укргидрометцентра