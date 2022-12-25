Рождество по Григорианскому календарю уже позади и все украинцы ждут Нового года. Однако погода в начале недели не обещает быть праздничной, – собственно, синоптики не прогнозируют метели снега.

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Облачно на Востоке, а на Западе будет дождь

Как отмечают в Укргидрометцентре, ночью в восточных областях будет облачно, а днем на Западе будет падать дождь и мокрый снег. На Юге, Севере и Центре – не следует ожидать существенных осадков.

Кроме того, стоит отметить, что ночью и утром 26 декабря в большинстве регионов местами будет туман, а на Севере нашего государства – на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 6-8° тепла.

– пишут эксперты.

Погода в городах Украины на 26 декабря

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 26 декабря / Карта Укргидрометцентра