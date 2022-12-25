Різдво за Григоріанським календарем уже позаду та усі українці очікують Нового року. Однак погода на початку тижня не обіцяє бути святковою, – власне, синоптики не прогнозують хуртовини снігу.
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Хмарно на Сході, а на Заході – дощитиме
Як зазначають в Укргідрометцентр, вночі у східних областях буде хмарно, а вдень на Заході падатиме дощ та мокрий сніг. На Півдні, Півночі та Центрі – не варто очікувати істотних опадів.
Окрім того, варто зазначити, що вночі та вранці 26 грудня у більшості регіонів місцями буде туман, а на Півночі нашої держави – на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 6-8° тепла,
– пишуть експерти.
Погода в містах України на 26 грудня
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +1...+3
Харків – +2...+4
Київ – +1...+3
Прогноз погоди на 26 грудня / Карта Укргідрометцентру