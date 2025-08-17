С начала следующей недели в Украине ожидается резкое похолодание. Этому предшествовал период жаркой погоды.

Это объясняется приближением холодного атмосферного фронта из Западной Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий синоптика "Украинского гидрометцентра" Натальи Птухи для ICTV.

Смотрите также В ряде областей Украины прогнозируют грозы, град и шквалы: предупреждение от ГСЧС

Какой будет погода на следующей неделе?

Как отмечает Наталья Птуха, антициклон постепенно теряет свои позиции. 16 августа фронт заденет Волынь, а 17 августа западные регионы.

Уже 18 августа он распространится на большинство регионов, кроме юга и юго-востока.

Атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы,

– отметила она.

Добавим, что выходные 16 и 17 августа будут сопровождаться сильной жарой, однако в воскресенье на западе и севере возможно похолодание и осадки. 16 августа на западе будет ясное небо без осадков, с температурой до +36 градусов (в Закарпатье), а 17 августа в западных и северных регионах ожидаются грозы, ливни, град и шквалы.