Во многих регионах ожидают дожди, однако, к счастью, они будут кратковременными. Какой будет погода в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Погода на следующие дни

Синоптики отмечают, что во вторник, 6 августа, в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской Черкасской и Николаевской областях кратковременный дождь, местами гроза. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков.

В то же время температура ночью будет достигать +11...+16, днем будет на уровне +22...+27. На западе страны прохладнее – +18...+23, а в южной части жарче – ночью +15...+20, днем +25...+30.

В последующие двое суток преимущественно без осадков, только днем 7 августа в северных, центральных и Харьковской областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью +13...+18, на юге страны до +22, днем +22...+27, в южных, восточных и Днепропетровской областях +26...+31,

– пишет Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, ветер будет сохраняться преимущественно северный и северо-западный. Его скорость не будет превышать 3 – 10 метров в секунду.