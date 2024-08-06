У багатьох регіонах очікують дощі, проте, на щастя, вони будуть короткочасними. Якою буде погода найближчими днями, передає 24 Канал.

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Погода на наступні дні

Синоптики зазначають, що у вівторок, 6 серпня, в західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, місцями в Київській Черкаській та Миколаївській областях короткочасний дощ, подекуди гроза. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, на решті території без опадів.

Водночас температура вночі сягатиме +11...+16, вдень буде на рівні +22...+27. На заході країни прохолодніше – +18...+23, а у південній частині спекотніше – вночі +15...+20, вдень +25...+30.

У наступні дві доби переважно без опадів, лише вдень 7 серпня у північних, центральних та Харківській областях короткочасний дощ, гроза; температура вночі +13...+18, на півдні країни до +22, вдень +22...+27, у південних, східних та Дніпропетровській областях +26...+31,

– пише Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, вітер зберігатиметься переважно північний та північно-західний. Його швидкість не перевищуватиме 3 – 10 метрів за секунду.