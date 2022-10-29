Последний месяц осени в основном будет холодным. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

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Когда в Украину придет окончательное похолодание

Ориентировочно до 6 ноября в большинстве регионов Украины будет преобладать относительно теплая погода. Иногда местами возможны небольшие дожди.

После 7 – 9 ноября всю территорию страны, кроме Юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где столбики термометров уже даже днем опустятся ниже нуля.

Именно во второй декаде месяца украинцам стоит ждать снег.

Повсюду, кроме Юга, может посыпать снегом. Третья декада ноября уже не будет радовать теплом, а наоборот – похолодает еще сильнее, но осадков должно стать меньше,

– отметил синоптик.

Какая будет погода зимой

Украинцам не стоит бояться очень холодной зимы, ведь она такой не будет. Директор Укргидрометцентра рассказал, что тенденция идет к потеплению, поэтому и зимы в Украине становятся теплее.

Однако полностью исключать возможность сильных морозов нельзя, ведь они будут. В частности, в восточных областях температура опустится до -25 градусов. Правда, такая холодная погода не задержится долго. Поэтому переживать из-за этого не стоит.