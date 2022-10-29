Останній місяць осені переважно буде холодним. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.
До теми Вище за норму: де в Україні найближчим часом обіцяють потепління до +21 градуса
Коли в Україну прийде остаточне похолодання
Орієнтовно до 6 листопада у більшості регіонів України переважатиме відносно тепла погода. Іноді місцями можливі невеликі дощі.
Після 7 – 9 листопада всю територію країни, крім Півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди стовпчики термометрів вже навіть вдень опустяться нижче нуля.
Саме у другій декаді місяця українцям варто чекати на сніг.
Усюди, окрім Півдня, може притрусити снігом. Третя декада листопада вже не радуватиме теплом, а навпаки – похолодає ще сильніше, але опадів повинно поменшати,
– зазначив синоптик.
Яка буде погода взимку
Українцям не варто боятися дуже холодної зими, адже вона такою не буде. Директор Укргідрометцентру розповів, що тенденція йде до потепління, то ж і зими в Україні стають теплішими.
Однак повністю виключати можливість сильних морозів не можна, адже вони будуть. Зокрема, у східних областях температура опуститься до -25 градусів. Щоправда, така холодна погода не затримається на довго. Тому переживати через це не слід.