При этом украинцы могут не опасаться сюрпризов в виде сильных дождей или мокрого снега синоптики прогнозируют полное отсутствие осадков. Зонтик можно смело оставлять дома.
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Погода по Украине
Метеорологи прогнозируют, что в ближайший день по всей Украине осадков не будет. Однако на дорогах западных большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица. Ветер юго-западный и западный 3 – 10 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют, что 31 января ночью в северо-восточных областях температура будет опускаться до 3 – 8 градусов мороза. Днем же по всей Украине ожидается от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла. В Карпатах ночью 7 – 12 градусов мороза днем около 0.
Погода в столице
Киевлянам в среду стоит рассчитывать на небольшую облачность так же без осадков.
Температура по области ночью будет достигать 16 градусов мороза днем отметка термометра не будет превышать 16 градусов тепла. В самом же Киеве ночью будет 2 – 4 градуса мороза днем 3 – 5 градусов тепла.
Температура в областных центрах Украины
- Киев +3...+5
- Ужгород +3...+5
- Львов +4...+6
- Ивано-Франковск +4...+6
- Тернополь +3..+5
- Черновцы +3...+5
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +3...+5
- Ровно +3...+5
- Житомир +3...+5
- Винница +4...+6
- Одесса +4...+6
- Николаев +4...+6
- Херсон +4...+6
- Симферополь +4...+6
- Кропивницкий +3...+5
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +3...+5
- Сумы +2...+4
- Полтава +3...+5
- Днепр +3...+5
- Запорожье +4...+6
- Донецк -1...-+1
- Луганск +3...+5
- Харьков +2...+4
Прогноз погоды в Украине 31 января / Карта Укргидрометцентра