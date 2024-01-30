При этом украинцы могут не опасаться сюрпризов в виде сильных дождей или мокрого снега синоптики прогнозируют полное отсутствие осадков. Зонтик можно смело оставлять дома.

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Погода по Украине

Метеорологи прогнозируют, что в ближайший день по всей Украине осадков не будет. Однако на дорогах западных большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица. Ветер юго-западный и западный 3 – 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что 31 января ночью в северо-восточных областях температура будет опускаться до 3 – 8 градусов мороза. Днем же по всей Украине ожидается от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла. В Карпатах ночью 7 – 12 градусов мороза днем около 0.

Погода в столице

Киевлянам в среду стоит рассчитывать на небольшую облачность так же без осадков.

Температура по области ночью будет достигать 16 градусов мороза днем отметка термометра не будет превышать 16 градусов тепла. В самом же Киеве ночью будет 2 – 4 градуса мороза днем 3 – 5 градусов тепла.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев +3...+5
  • Ужгород +3...+5
  • Львов +4...+6
  • Ивано-Франковск +4...+6
  • Тернополь +3..+5
  • Черновцы +3...+5
  • Хмельницкий +3...+5
  • Луцк +3...+5
  • Ровно +3...+5
  • Житомир +3...+5
  • Винница +4...+6
  • Одесса +4...+6
  • Николаев +4...+6
  • Херсон +4...+6
  • Симферополь +4...+6
  • Кропивницкий +3...+5
  • Черкассы +4...+6
  • Чернигов +3...+5
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +3...+5
  • Днепр +3...+5
  • Запорожье +4...+6
  • Донецк -1...-+1
  • Луганск +3...+5
  • Харьков +2...+4

Прогноз погоды в Украине 31 января / Карта Укргидрометцентра