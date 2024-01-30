При этом украинцы могут не опасаться сюрпризов в виде сильных дождей или мокрого снега синоптики прогнозируют полное отсутствие осадков. Зонтик можно смело оставлять дома.

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Погода по Украине

Метеорологи прогнозируют, что в ближайший день по всей Украине осадков не будет. Однако на дорогах западных большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица. Ветер юго-западный и западный 3 – 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что 31 января ночью в северо-восточных областях температура будет опускаться до 3 – 8 градусов мороза. Днем же по всей Украине ожидается от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла. В Карпатах ночью 7 – 12 градусов мороза днем около 0.

Погода в столице

Киевлянам в среду стоит рассчитывать на небольшую облачность так же без осадков.

Температура по области ночью будет достигать 16 градусов мороза днем отметка термометра не будет превышать 16 градусов тепла. В самом же Киеве ночью будет 2 – 4 градуса мороза днем 3 – 5 градусов тепла.

Температура в областных центрах Украины

Киев +3...+5

Ужгород +3...+5

Львов +4...+6

Ивано-Франковск +4...+6

Тернополь +3..+5

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +3...+5

Луцк +3...+5

Ровно +3...+5

Житомир +3...+5

Винница +4...+6

Одесса +4...+6

Николаев +4...+6

Херсон +4...+6

Симферополь +4...+6

Кропивницкий +3...+5

Черкассы +4...+6

Чернигов +3...+5

Сумы +2...+4

Полтава +3...+5

Днепр +3...+5

Запорожье +4...+6

Донецк -1...-+1

Луганск +3...+5

Харьков +2...+4