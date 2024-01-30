При цьому українці можуть не боятися сюрпризів у вигляді сильних дощів чи мокрого снігу – синоптики прогнозують повну відсутність опадів. Парасольку можна сміливо залишати вдома.

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Погода по Україні

Метеорологи прогнозують, що у найближчу добу по всій Україні опадів не буде. Проте на дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 3 – 10 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують, що 31 січня вночі у північно-східних областях температура опускатиметься до 3 – 8 градусів морозу. Вдень же по всій в Україні очікується від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла. У Карпатах вночі 7 – 12 градусів морозу, вдень близько 0.

Погода у столиці

Киянам у середу варто розраховувати на невелику хмарність, так само без опадів.Вітер південно-західний, віятиме зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме 1 – 6 градусів морозу, вдень позначка термометра не перевищуватиме 1 – 6 градусів тепла. У самому ж Києві вночі буде 2 – 4 градусів морозу, вдень 3 – 5 градусів тепла.

Температура в обласних центрах України

Київ – +3...+5

Ужгород – +3...+5

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3..+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – -1...-+1

Луганськ – +3...+5

Харків – +2...+4