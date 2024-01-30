При цьому українці можуть не боятися сюрпризів у вигляді сильних дощів чи мокрого снігу – синоптики прогнозують повну відсутність опадів. Парасольку можна сміливо залишати вдома.

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Погода по Україні

Метеорологи прогнозують, що у найближчу добу по всій Україні опадів не буде. Проте на дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 3 – 10 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують, що 31 січня вночі у північно-східних областях температура опускатиметься до 3 – 8 градусів морозу. Вдень же по всій в Україні очікується від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла. У Карпатах вночі 7 – 12 градусів морозу, вдень близько 0.

Погода у столиці

Киянам у середу варто розраховувати на невелику хмарність, так само без опадів.Вітер південно-західний, віятиме зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме 1 – 6 градусів морозу, вдень позначка термометра не перевищуватиме 1 – 6 градусів тепла. У самому ж Києві вночі буде 2 – 4 градусів морозу, вдень 3 – 5 градусів тепла.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +3...+5
  • Ужгород – +3...+5
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +4...+6
  • Тернопіль – +3..+5
  • Чернівці – +3...+5
  • Хмельницький – +3...+5
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Вінниця – +4...+6
  • Одеса – +4...+6
  • Миколаїв – +4...+6
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – +3...+5
  • Черкаси – +4...+6
  • Чернігів – +3...+5
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +3...+5
  • Запоріжжя – +4...+6
  • Донецьк – -1...-+1
  • Луганськ – +3...+5
  • Харків – +2...+4

Прогноз погоди в Україні 31 січня / Карта Укргідрометцентру