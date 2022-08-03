На Левобережье прогнозируют ухудшение погодных условий, объявлен желтый уровень опасности – ожидаются грозы, а в некоторых районах – град и шквалы – ветер 15 – 20 метров в секунду.
Внимание +42, осадки и заморозки в горах: какой будет погода в Украине в августе
Днем средняя температура воздуха на Западе +27 °C. На Закарпатье будет жарко – до +32 °C. В других регионах температура от +25 до +28 °C.
Погода в городах
Ужгород – +28..+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +27...+29
Донецк – +25...+27
Луганск – +27...+29
Харьков – +24...+26
Прогноз погоды на 4 августа.
Прогноз от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что сейчас на большинстве территорий Украины преобладает дождливая погода, но уже скоро циклон уйдет, а солнце вернется. Атмосферное давление постепенно растет, поэтому в конце недели украинцы снова ощутят летнюю жару.
4 августа, в четверг, во многих областях Украины местами пройдут кратковременные дожди, на Левобережье с грозами, в частности в Киеве. В западных регионах ожидается сухая и малооблачная погода.
Температура воздуха в течение дня прогнозируется в пределах +25+29 градусов, а вот в Закарпатье и Луганской области теплее - до +30 градусов.
Из-за высокой влажности учащаются ночные и утренние туманы, водители внимательно! Ибо видимость будет ухудшаться до 300-500 метров в туманах,
– отметила синоптик.
Впрочем, во второй половине недели солнце и жара испарят последствия дождей. Столбики термометра начнут показывать +28+33 градуса – лето продолжится.