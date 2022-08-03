На Лівобережжі прогнозують погіршення погодних умов, оголошено жовтий рівень небезпеки – очікують грози, а в деяких районах – град та шквали – вітер 15 – 20 метрів за секунду.
Увага +42, опади і заморозки у горах: якою буде погода в Україні у серпні
Середня температура повітря вдень на Заході +27 °C. На Закарпатті буде спекотно – до +32 °C. В інших регіонах температура від +25 °C до +28 °C.
Погода в містах
Ужгород – +28..+30
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +24...+26
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +23...+25
Полтава – +23...+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +27...+29
Харків – +24...+26
Прогноз погоди на 4 серпня / Скриншот Укргідрометцентр
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що наразі на більшості територій України переважає дощова погода, але вже скоро циклон піде геть, а сонце повернеться. Атмосферний тиск поступово зростає, тому наприкінці тижня українці знову відчують літню спеку.
4 серпня, у четвер, у багатьох областях України місцями пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі з грозами, зокрема, у Києві. Водночас у західних регіонах очікується суха й малохмарна погода.
Температура повітря впродовж дня прогнозується в межах +25+29 градусів, а от на Закарпатті та на Луганщині тепліше - до +30 градусів.
Через теперішню високу вологість частішають нічні та ранкові тумани, водії уважно! Бо видимість погіршуватиметься до 300-500 метрів у туманах,
– наголосила синоптикиня.
Утім, у другій половині тижня сонце і спека випарують наслідки дощів. Стовпчики термометра почнуть показувати +28+33 градуси – літо триває.